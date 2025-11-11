Клуб планує замінити його на Дешама.
Сержіу Консейсан, Getty Images
11 листопада 2025, 15:59
Сержіу Консейсан, призначений головним тренером Аль-Іттіхада лише понад місяць тому, може вже покинути посаду.
За даними португальського видання A Bola, керівництво арабського клубу розглядає можливість розставання з фахівцем, який замінив Лорана Блана та підписав дворічний контракт.
Причиною є бажання клубу залучити Дідьє Дешама, який після ЧС планує залишити збірну Франції. Консейсан просто не вписується в плани — два головних тренери зайві.
До того ж результати слабкі: Аль-Іттіхад програв двічі вдома — Аль-Хілялю та Аль-Ахлі.