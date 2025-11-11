Інше

Клуб планує замінити його на Дешама.

Сержіу Консейсан, призначений головним тренером Аль-Іттіхада лише понад місяць тому, може вже покинути посаду.

За даними португальського видання A Bola, керівництво арабського клубу розглядає можливість розставання з фахівцем, який замінив Лорана Блана та підписав дворічний контракт.

Причиною є бажання клубу залучити Дідьє Дешама, який після ЧС планує залишити збірну Франції. Консейсан просто не вписується в плани — два головних тренери зайві.

До того ж результати слабкі: Аль-Іттіхад програв двічі вдома — Аль-Хілялю та Аль-Ахлі.