Іспанія

Іспанський хавбек знову був змушений лягти на операційний стіл.

Півзахисник Бетіса Іско не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє видання Mundo Betis.

За інформацією джерела, завтра, 29 грудня, 33-річний іспанець ляже на операції стіл для операції на пошкодженому коліні.

Зазначається, що у футболіста пошкодження хряща у колінному суглобі — він отримав травму у матчі проти Утрехта у Лізі Європи, який пройшов наприкінці листопада.

Після операції Іско буде змушений пропустити близько місяця.

У нинішньому сезоні Іско провів лише два матчі, в яких віддав одну гольову передачу за 39 зіграних хвилин.