Нідерланди. Новина

Цікаво, який із клубів зрештою наважиться на трансфер.

Нідерландська футбольна школа готується вчергове здивувати Європу якісним кадровим підсиленням.

Центральний півзахисник АЗ Кес Сміт від літа минулого розу є невід’ємною частиною "дорослої" команди й ні в кого в країні не виникає сумнівів, що на нього очікує велике футбольне майбутнє.

19-річний юнак ще навіть не встиг дебютувати за національну команду, а його вже пов’язують із потенційним трансфером закордон.

Проте на заваді цьому зрештою може стати позиція його клубу, який очікувано хоче заробити на можливому продажі гравця з контрактом до 2028 року якомога більше.

Спочатку АЗ орієнтувався на 30-35 млн євро, проте як тільки пішли перші пропозиції, нідерландський клуб зрозумів, що можна ризикувати, і тому наразі розмови щодо ймовірного продажу футболіста він починає лише з позначки в 60 млн євро.

Серед потенційних претендентів називають каталонську Барселону, мадридський Реал, англійський Ньюкасл, мюнхенську Баварію та лондонський Челсі.

На рахунку Сміта в цьому сезоні два голи та п’ять асистів за 27 матчів.