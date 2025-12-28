Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Аталанта — Інтер, Getty Images
28 грудня 2025, 10:20
У рамках 17-го туру італійської Серії А-2025/26 Аталанта прийматиме Інтер.
Поєдинок відбудеться в неділю, 28 грудня, на New Balance Арені в Бергамо, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Крістіана Ківу. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2.06, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником 3.60. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.64.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Індивідуальний тотал Аталанта: менше 1,0", представлений показником 2.01.
Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Лаутаро Мартінеса.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.87.
Слідкуйте за матчем Аталанта — Інтер на Football.ua.