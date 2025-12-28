Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 17-го туру італійської Серії А-2025/26 Аталанта прийматиме Інтер.

Поєдинок відбудеться в неділю, 28 грудня, на New Balance Арені в Бергамо, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Крістіана Ківу. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2.06, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником 3.60. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.64.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Індивідуальний тотал Аталанта: менше 1,0", представлений показником 2.01.

Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Лаутаро Мартінеса.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.87.

Слідкуйте за матчем Аталанта — Інтер на Football.ua.