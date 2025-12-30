Італія

Манчестер Юнайтед цікавиться поверненням Скотта Мактомінея з Наполі.

Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до свого вихованця Скотта Мактомінея, який нині виступає за італійський Наполі, повідомляє TeamTalk.

Мактоміней захищав кольори Манчестер Юнайтед у 2017–2024 роках, а влітку минулого року був проданий у Наполі за 30,5 мільйона євро. Зараз італійський клуб готовий розглядати трансфер хавбека, але вимагатиме щонайменше 70 мільйонів євро.

У минулому сезоні Мактоміней допоміг Наполі здобути чемпіонство та був визнаний найкращим гравцем Серії А. У поточному сезоні 29-річний хавбек провів 24 матчі у всіх турнірах, забив п’ять голів і віддав чотири результативні передачі. Його контракт із клубом діє до літа 2028 року, а трансферна вартість оцінюється в 45 мільйонів євро.