Манчестер Юнайтед цікавиться поверненням Скотта Мактомінея з Наполі.
Скотт Мактоміней Getty Images
30 грудня 2025, 19:23
Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до свого вихованця Скотта Мактомінея, який нині виступає за італійський Наполі, повідомляє TeamTalk.
Мактоміней захищав кольори Манчестер Юнайтед у 2017–2024 роках, а влітку минулого року був проданий у Наполі за 30,5 мільйона євро. Зараз італійський клуб готовий розглядати трансфер хавбека, але вимагатиме щонайменше 70 мільйонів євро.
У минулому сезоні Мактоміней допоміг Наполі здобути чемпіонство та був визнаний найкращим гравцем Серії А. У поточному сезоні 29-річний хавбек провів 24 матчі у всіх турнірах, забив п’ять голів і віддав чотири результативні передачі. Його контракт із клубом діє до літа 2028 року, а трансферна вартість оцінюється в 45 мільйонів євро.