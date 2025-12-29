Іспанія

Мардридці не мають наміру відпускати футболіста, за якого влітку заплатили 60 мільйонів євро.

Італійський Наполі звертався до мадридського Реала щодо можливості оренди півзахисника Франко Мастантуоно в січні, однак отримав категоричну відмову. Про це повідомляє Marca.

Наполі змушений шукати підсилення в центрі поля через серйозні кадрові проблеми. Через травми поза грою опинилися Кевін Де Брюйне, Андре-Франк Замбо Ангісса, Андре Франк та Біллі Гілмор. До того ж фінансові обмеження клубу означають, що будь-які нові підписання можливі лише за рахунок продажів, тому неаполітанці розглядають варіанти з орендою.

Втім, у Мадриді не готові навіть обговорювати тимчасовий відхід Мастантуоно. Реал заплатив близько 60 мільйонів євро за 18-річного аргентинця, підписавши його з Рівер Плейт влітку після конкуренції з Парі Сен-Жермен.

Мастантуоно вже встиг відзначитися дебютним голом у матчі проти Леванте, однак на початку листопада його прогрес загальмувала травма паху. Попри це, керівництво Реала впевнене, що футболіст має залишитися в команді щонайменше до кінця сезону, аби адаптуватися до європейського футболу без оренди до Наполі.