Німеччина

Німецький хавбек готується змінити клубну прописку.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо у своєму Twitter, послуги 30-річного німця через посередників були офіційно запропоновані кільком провідним європейським клубам.

Серед команд, які фігурують у списку потенційних покупців, виділяються два гранди: мадридський Реал та неаполітанський Наполі.

Для Реала Горецка може стати досвідченим підсиленням центру поля в умовах насиченого графіку, тоді як Наполі під керівництвом Антоніо Конте активно шукає фізично потужних гравців із чемпіонським менталітетом для зміцнення лідерських позицій у Серії А.

Нинішня угода Горецки з Баварією розрахована до літа 2026 року. Це створює ідеальну ситуацію для зацікавлених клубів: Вже в січні 2026 року гравець має право вести офіційні перемовини про попередній контракт.

Поточний сезон складається для Горецки непросто. У Бундеслізі він провів 14 матчів(переважно виходячи з лави запасних), проте не зміг відзначитися жодною результативною дією. Відсутність ефективності в атаці та втрата статусу залізного гравця основи стали головними тригерами для пошуку нового виклику.