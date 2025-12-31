Італія

Травма Венуті змусила генуезців активізуватися на трансферному ринку.

Сампдорія планує серйозне підсилення захисної лінії під час зимового трансферного вікна. Причиною стала важка травма Лоренцо Венуті, у якого діагностували розрив хрестоподібної зв’язки коліна, що вибило гравця на тривалий термін.

Як повідомляє CalcioMercato, одним із головних кандидатів на підсилення є Франко Карбоні. 22-річний аргентинець належить Інтеру та нині виступає в оренді за Емполі, де має обмежену ігрову практику. Розглядається варіант дострокового повернення гравця та його нової оренди — цього разу до Сампдорії.

Окрім Карбоні, клуб також стежить за центральним захисником Сассуоло Касом Одендалем. Ще одним варіантом є Герасімос Мітоглу з АЕКа — 26-річний грек із контрактом, що спливає, якого запропонував новий головний скаут клубу Самуель Карденас.

Також у медіа з’являлася інформація про інтерес Сампдорії до Єррі Міни з Кальярі, однак цей варіант вважається малореалістичним через фінансові умови та статус гравця, який до нещодавньої травми був основним у складі сардинців.