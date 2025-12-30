Італія

Французький нападник не розглядає відхід попри інтерес з боку Фенербахче.

Нападник Мілана Крістофер Нкунку не має намірів змінювати клуб під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, 28-річний форвард, який лише минулого літа перейшов до Мілана з Челсі, не планує залишати Італію, незважаючи на чутки про інтерес з боку Фенербахче.

Раніше з’являлася інформація, що Мілан оцінив Нкунку у 35 мільйонів євро, а турецький клуб нібито намагався домовитися про зниження суми трансферу. Втім, сам футболіст не розглядає варіант відходу вже цієї зими.

У поточному сезоні Крістофер Нкунку провів 15 матчів за Мілан у всіх турнірах, у яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.