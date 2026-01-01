Італія

Сенсаційне зізнання Антоніо Кассано.

Мілан знову опинився в центрі уваги через гучну заяву Антоніо Кассано.

У своєму виступі на подкасті Viva el Futbol екс-футболіст стверджує, що легендарний захисник Тіаго Сілва був за крок від повернення на Сан-Сіро, проте угода зірвалася в останній момент через рішення головного тренера.

За словами Кассано, ідея повернення Тіаго Сілви отримала повну підтримку з боку керівництва клубу, зокрема від Златана Ібрагімовича, який зараз обіймає посаду старшого радника власників Мілана. Златан, який грав пліч-о-пліч із бразильцем у чемпіонському складі 2011 року, бачив у ветерані ідеального ментора для молодої оборони россонері.

Сам Сілва, попри поважний вік (41 рік), висловлював готовність ще раз допомогти клубу, який став для нього трампліном до світового визнання. Головною перешкодою на шляху до трансферу став очільник тренерського штабу Массіміліано Аллегрі.

Як стверджує Кассано, саме тренер наклав вето на це підсилення. "Златан схвалив цей крок, він хотів бачити Тіаго в команді. Але Аллегрі сказав "ні". Він заблокував перехід, вважаючи, що йому потрібні гравці іншого профілю або з іншими фізичними даними", — заявив Кассано.

Сілва виступав за Мілан з 2009 по 2012 рік, ставши одним із найкращих захисників у світі саме в складі італійського гранда. Навіть у 41 рік бразилець демонструє високий рівень гри, що він довів після повернення до Флуміненсе.

Нагадаємо, легендарний бразилець, повернувся до Порту. У складі молодіжної команди драконів, розпочалась європейська карʼєра Тіаго Сілви.