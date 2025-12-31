Італія

Хорват визнав, що тріумф можливий, але малоймовірний.

Лідер півзахисту Мілана Лука Модрич прокоментував шанси своєї команди на перемогу в чемпіонаті Італії сезону-2025/26.

За словами хорвата, Мілан завжди грає на перемогу, і саме це стало головною причиною його переходу до клубу:



"Скудетто? Це можливо, але малоймовірно", – заявив Модрич журналісту Ніколо Скіра.

Модрич приєднався до Мілана влітку 2025 року на правах вільного агента. Вже цього сезону він провів 18 матчів у всіх турнірах, забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Раніше Модрич порівнював рівень Серії А та чемпіонату Іспанії, підкреслюючи відмінності у стилі гри та тактичних підходах.