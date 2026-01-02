Італія

Португалець забив перший м’яч Серії А у 2026 році, а Ніклас Фюллькруг дебютував за "россонері".

Мілан здобув виїзну перемогу над Кальярі у матчі 18-го туру Серії А. Єдиний і вирішальний м’яч у поєдинку на Сардинії забив Рафаель Леау, який відзначився на початку другого тайму.

Перший тайм минув у рівній боротьбі з моментами біля обох воріт. Кальярі кілька разів небезпечно підходив до володінь Майка Меньяна, тоді як Мілан відповідав швидкими фланговими атаками. Наприкінці першої половини господарі уникнули пенальті — порушення проти Рубена Лофтуса-Чіка не було зараховане через офсайд у попередній фазі атаки.

Після перерви гості значно додали в інтенсивності та швидко конвертували перевагу в гол. На 50-й хвилині Адрієн Рабьо прорвався правим флангом і викотив м’яч у штрафний майданчик, де Леау прийняв передачу та потужним ударом у дальній верхній кут відкрив рахунок — 0:1.

У другому таймі за Мілан дебютував Ніклас Фюллькруг, який вийшов на заміну після нещодавнього переходу з Вест Гема. Кальярі намагався врятувати матч, створивши кілька небезпечних моментів, однак Меньян і оборона гостей втримали мінімальну перевагу.

Завдяки цій перемозі Мілан набрав важливі три очки у боротьбі за високі місця в турнірній таблиці, тоді як Кальярі продовжує балансувати поблизу зони вильоту.

Кальярі — Мілан 0:1

Гол: Леау, 50

Кальярі: Капріле — Дзаппа, Родрігес, Луперто — Палестра, Адопо, Праті (Борреллі, 61), Маццітеллі (Кавуоті, 83), Оберт (Ідріссі, 61) — Еспозіто (Гаетано, 66) — Киличсой (Паволетті, 83)

Мілан: Меньян — Томорі, Де Вінтер, Бартезагі — Салемакерс, Фофана (Річчі, 69), Модрич, Рабьо, Еступіньян (Габбія, 79) — Лофтус-Чік, Леау (Фюллькруг, 69)

Попередження: Ідріссі, Палестра — Салемакерс