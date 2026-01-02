Італія

Мілан бореться за перемогу в чемпіонаті Італії.

Головний тренер Мілана Макс Аллегрі висловився після мінімальної перемоги над Кальярі (1:0) в рамках 18 туру італійської Серії А. Його слова наводить DAZN.

«Леан на позиції «девʼятки»? Коли Рафа знаходиться в центрі, він більше залучений до гри. Коли він грає зліва, іноді стає млявим і втрачає контроль. Сьогодні Леан навіть не був на 100% готовий, у першому таймі він міг би краще атакувати із глибини поля. Це нормально, йому ще треба набрати форми.

У першому таймі ми були готові, але за одну хвилину допустили три удари по воротах, і все ж таки вийшли з ситуації неушкодженими. У такі моменти потрібно зберігати структуру. У другому таймі ми додали, але нам абсолютно необхідно було забити і другий гол.

Шанси на Скудетто? Ще рано про це говорити, ця перемога була дуже важливою. Не менш важливо було не пропустити жодного голу, бо до того ми пропускали по два. Нам потрібно продовжувати працювати, ми знаємо, що цього дуже важко досягти. У нас чудовий командний дух», — заявив Аллегрі.