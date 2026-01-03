Команда Сеска продовжує боротьбу за зону Ліги чемпіонів.
Да Кунья реалізує пенальті, Getty Images
03 січня 2026, 15:42
В рамках 18 туру італійської Серії А Комо приймав Удінезе.
Єдиним голом у зустрічі відзначився півзахисник господарів поля Люка Да Кунья. На 18 хвилині француз реалізував пенальті.
Завдяки цій перемозі Комо наблизився до четвертої Роми на три очки. В свою чергу, Удінезе залишилося на 11 позиції в турнірній таблиці.
Комо — Удінезе 1:0
Гол: Да Кунья, 18 (пен.)
Комо: Бюте — Ван дер Бремпт (Смолчич, 90), Рамон, Кемпф, Морено (Вальє, 79) — Перроне, Какере (Пас, 68) — Войвода (Пош, 89), Да Кунья, Родрігес (Кюн, 79) — Дувікас
Удінезе: Паделлі — Крістенсен, Кабаселе (Ехізібуе, 75), Бертола — Дзанолі, Пйотровські (Соле, 75), Карлстрем, Еккеленкамп (Гує, 85), Камара (Міллер, 46) — Дзаніоло (Браво, 80), Девіс
Попередження: Родрігес — Камара, Кабаселе, Ехізібуе