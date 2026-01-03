У продовженні 18 туру чемпіонату Італії.
Getty Images
03 січня 2026, 18:12
Дженоа поділили очки з Пізою (1:1)
На 15 хвилині Коломбо відкрив рахунок у поєдинку, вивівши господарів вперед. Лерріс під завісу першого тайму відновив паритет.
Руслан Маліновський відіграв весь матч та отримав оцінку 6.8. На 37 хвилині українець заробив попередження.
Дженоа – Піза 1:1
Голи: Коломбо, 15, Леріс, 38
Дженоа: Леалі — Естігор, Отоа (Маркандаллі, 85), Васкес — Нортон-Кафф, Маліновський, Френдруп, Торсбю (Екатор, 64), Мартін — Коломбо (Екубан, 76), Вітінья
Піза: Шемпер — Бонфанті (Калабрезі, 73), Альбіоль (Караччоло, 63), Канестреллі — Ангорі, Гейгольт (Піччініні, 59), Ебішер, Леріс (Марін, 59), Туре — Морео (Нзола, 73), Майстер
Попередження: Маліновський, 37, Леріс, 44, Канестреллі, 51, Калабрезі, 83
Сассуоло не змогла впоратись з Пармою (1:1)
У дебюті матчу підопічні Гроссо вийшли вперед. Торстведт головою замкнув подачу Валукєвича. Матео Пельєгріно дальнім пострілом встановив остаточний рахунок.
Сассуоло — Парма 1:1
Голи: Торстведт, 12 - Пеллегріно, 24
Сассуоло: Мурич — Валукєвич, Ідзес, Мухаремович, Дойг (Канде, 86) — Ліпані (Коне, 59), Матич, Торстведт — Лор'єнте (Моро, 85), Пінамонті (П'єріні, 85), Фадера (Шеддіра, 74)
Парма: Корві — Дельпрато (Брітшгі, 78), Чиркаті, Валенті — Орістаніо (Естевес, 70), Кейта, Бернабе, Серенсен, Валері — Ондрейка (Алмквіст, 70) — Пеллегріно
Попередження: Матич, Валукєвич — Чиркаті