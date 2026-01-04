Італія

Here we go від Фабріціо Романо.

Атакувальний півзахисник міланського Інтера Валентін Карбоні повертається на батьківщину.

Як повідомив відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, аргентинський Расінг досяг домовленості щодо оренди 20-річного гравця. Зазначається, що угода не передбачатиме опції викупу. Інші деталі не розголошуються.

У поточному сезоні футболіст виступав на правах оренди за Дженоа. Він провів 15 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

Повернення до Аргентини в один із провідних клубів країни, Расінг, має допомогти молодому хавбеку перезавантажитися, отримати більше ігрового часу та повернути впевненість перед поверненням до Європи.

Карбоні перешой до Інтера влітку 2020 року з Катанії за 300 к євро. За цей час встиг зіграти лише 9 матчів та забити 1 гол у всіх турнірах.