Італія

У продовженні 18 туру серії А.

Торіно без проблем обіграла Верону (3:0)

У дебюті зустрічі старший син легендарного Дієго Сімеоне — Джованні — відкрив рахунок у матчі. Аргентинський нападник впевнено реалізував вихід віч-на-віч із воротарем. Під кінець поєдинку туринці подвоїли перевагу: Ніє пройшов флангом і віддав передачу в центр на Касадеї, який пробив без шансів для голкіпера.

Вже у доданий час підопічні Бароні довели справу до розгрому — Ніє ударом від поперечини відправив м’яч у сітку. У підсумку Торіно громить Верону, підіймається на 11-ту сходинку турнірної таблиці, тоді як господарі продовжують бовтатися на її дні.

Верона — Торіно 0:3

Голи: Сімеоне, 10, Казадеї, 87, Нджиє, 90+1

Верона: Монтіпо — Нуньєс, Нельссон, Белла-Кочап — Оєгоке (Гальярдіні, 46), Сердар (Харруї, 67), Аль-Мусраті (Орбан, 46), Бернед (Кастанос, 75), Фресе — Жоване, Москера (Сарр, 76)

Торіно: Палеарі — Коко, Маріпан, Ісмайлі — Абухляль (Нджиє, 83), Гінейтіс (Казадеї, 75), Ільхан (Тамез, 67), Лазаро — Влашич — Сімеоне (Сапата, 75), Адамс (Дембеле, 83)

Попередження: Палеарі, Абухляль