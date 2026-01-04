Італія

У продовженні 18 туру Серії А.

Інтер вдома впевнено переміг Болонью (3:1)

На останніх хвилинах першого тайму господарі поля вийшли вперед. Після красивої комбінації підопічних Ківу м’яч опинився у Лаутаро, який віддав пас на Зеліньські. Поляк в один дотик потужно пробив у нижній кут воріт. На початку другої 45-хвилинки капітан нерадзуррі після подачі з кутового подвоїв перевагу своєї команди.

На 74-й хвилині Інтер довів справу до розгрому: Тюрам грудьми переправив м’яч у сітку після подачі Дімарко. Під завісу гри гості забили гол престижу — Кастро в падінні відзначився після стандарту. У підсумку Інтер перемагає та повертається на першу сходинку турнірної таблиці, тоді як Болонья залишається на 7-й позиції.

Інтер - Болонья 3:1

Голи: Зелінські, 40, Мартінес, 48, Тюрам, 74 - Кастро, 83

Інтер: Зоммер — Біссек, Аканджі, Бастоні — Енріке, Барелла, Чалханоглу, Зелінські, Дімарко — Тюрам, Мартінес

Болонья: Равалья — Гольм, Геггем, Лукумі, Міранда — Моро, Побега — Орсоліні, Одгор, Роу — Кастро

Попередження: Чалханоглу, Бастоні, Барелла — Роу