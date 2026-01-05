Італія

Легендарний італієць озвучив свої думки.

Легенда тренерського цеху Фабіо Капелло назвав фаворитів майбутнього чемпіонату світу та висловився про збірну Італії. Його слова наводить Sky Sport Italia.

«Мені дуже подобається Іспанія. Франція завжди фаворит, бо в них є Мбаппе, але також й інші хороші гравці. Англійці теж, вони показують дуже добрі результати. А що буде з Анчелотті та Бразилією, ми ще побачимо.

Проблеми збірної Італії? У стартовому складі Мілана один італієць, Ювентусі лише два, в Інтері чотири або п'ять, у Ромі два чи три. У цьому вся суть.

Заглядаючи у майбутнє, у нас не так багато можливостей. Система тренувань провалилася. Багато тактики та мало футболу. У цьому є проблема Італії. У 12 років діти вже відпрацьовують тактику – навіщо тактика в такому віці? Потрібно пасувати, пасувати, пасувати, контролювати м'яч і знати абетку футболу», — заявив Капелло.