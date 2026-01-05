Легендарний італієць озвучив свої думки.
Фабіо Капелло, Getty Images
05 січня 2026, 20:43
Легенда тренерського цеху Фабіо Капелло назвав фаворитів майбутнього чемпіонату світу та висловився про збірну Італії. Його слова наводить Sky Sport Italia.
«Мені дуже подобається Іспанія. Франція завжди фаворит, бо в них є Мбаппе, але також й інші хороші гравці. Англійці теж, вони показують дуже добрі результати. А що буде з Анчелотті та Бразилією, ми ще побачимо.
Проблеми збірної Італії? У стартовому складі Мілана один італієць, Ювентусі лише два, в Інтері чотири або п'ять, у Ромі два чи три. У цьому вся суть.
Заглядаючи у майбутнє, у нас не так багато можливостей. Система тренувань провалилася. Багато тактики та мало футболу. У цьому є проблема Італії. У 12 років діти вже відпрацьовують тактику – навіщо тактика в такому віці? Потрібно пасувати, пасувати, пасувати, контролювати м'яч і знати абетку футболу», — заявив Капелло.