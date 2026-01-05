Італія

Нікуди француз не йде, особливо в Туреччину…

Спортивний директор Мілана Іглі Таре висловився про новачка команди Нікласа Фюллькруга та форварда «россонері» Крістофера Нкунку.

«Ми вчасно спрацювали. Нам не вистачало певних характеристик. Після травми Хіменеса ми вчинили мудро, запросивши Фюллькруг, гравця, який додасть фізичної сили та ентузіазму.

Ми всі здивовані його ігровою формою, яку він продемонстрував цього тижня під час тренувань із командою. Він допоможе нам досягти наших цілей.

Нкунку? Наразі період трансферів, багато чуток. Ми ніколи не сумнівалися в Крістофері, він завершує процес інтеграції в команду, останні місяці простежувалися поліпшення. Ми сподіваємось, що дубль надасть йому впевненості, і віримо, що він стане важливим гравцем для нас», — заявив Таре.