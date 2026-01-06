Італія

Команда з Турина забила три м’ячі у виїзній грі.

Увечері 6 січня відбувся матч 19-го туру італійської Серії А, в якому Сассуоло на домашній арені Мапей Стедіум приймав Ювентус. Поєдинок завершився впевненою перемогою туринців із рахунком 3:0.

Гості, які виходили на поле у статусі фаворитів, захопили ініціативу вже з перших хвилин. Рахунок було відкрито на 16-й хвилині — захисник Сассуоло Тарік Мухаремович зрізав м’яч у власні ворота після навісу з флангу. У першому таймі Стара синьйора повністю контролювала гру, завдавши шість ударів у площину воріт, тоді як господарі не відповіли жодним.

Після перерви перевага Ювентуса вилилася у ще два голи. На 62-й хвилині Фабіо Міретті елегантно перекинув голкіпера з близької відстані, а вже за хвилину Джонатан Девід скористався помилкою оборони Сассуоло та встановив остаточний рахунок — 3:0. Для канадця цей м’яч став першим у Серії А за останні 16 матчів.

Сассуоло — Ювентус 0:3

Голи: Мухаремович (аг), 16, Міретті, 62, Девід, 63

Сассуоло: Мурич — Валукєвич (Одентал, 90), Ідзес, Мухаремович, Дойг — Торстведт (Фадера, 39), Матич (Ліпані, 77), Коне — Янноні (Вранкс, 77), Пінамонті, Лор'єнте (П'єріні, 77)

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Копмейнерс — Маккенні (Маріу, 75), Тюрам, Локателлі, Камб'язо (Кабаль, 85) — Міретті (Жегрова, 90), Їлдиз (Аджич, 85) — Девід (Опенда, 75)