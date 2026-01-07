Італія

VAR не раз втручався в перебіг матчів 19-го туру чемпіонату Італії.

У чемпіонаті Італії відбулися матчі 19-го туру Серії А, які принесли чимало драматичних моментів, суперечливих рішень та важливих результатів у боротьбі за турнірні позиції.

У Римі Лаціо та Фіорентина видали напружений і скандальний поєдинок, що завершився нічиєю 2:2. Господарі, які підійшли до матчу з кадровими втратами через дискваліфікації та травми, створили низку моментів ще в першому таймі, однак не змогли скористатися своїми шансами. Фіорентина не раз рятувалася завдяки грі Давіда Де Хеа та вибиванням м’яча з лінії воріт. Після перерви Лаціо відкрив рахунок, але вже за кілька хвилин гості відповіли ефектним голом Робіна Госенса. Кульмінація настала наприкінці матчу, коли після перегляду VAR спершу було призначено пенальті у ворота римлян, який реалізував Альберт Гудмундссон, а вже в компенсований час Педро холоднокровно зрівняв рахунок ударом з одинадцятиметрової позначки.

Лаціо — Фіорентина 2:2

Голи: Катальді, 52, Педро, 90+5 (пен) - Госенс, 56, Гудмундссон, 89 (пен)

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Хюсай, 80), Хіла, Романьйолі, Пеллегріні — Гендузі, Катальді, Башич (Весіно, 29) — Ісаксен (Педро, 72), Канчельєрі, Дзакканьї

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Комуццо, Госенс (Раньєрі, 68) — Додо, Мандрагора, Фаджолі, Ндур (Соломон, 69), Парізі (Марі, 90) — Гудмундссон (Ніколуссі-Кавілья, 90) — Пікколі (Кін, 60)

Попередження: Канчельєрі, Дзакканьї, Пеллегріні, — - Понграчич, Госенс, Парізі, Фаджолі

Інтер у виїзному матчі проти Парми здобув перемогу з рахунком 2:0 та скористався осічками конкурентів. Команда Крістіана Ківу, який повернувся на поле свого колишнього клубу, контролювала перебіг гри та створила більше небезпечних моментів. Перший гол було зараховано після перегляду VAR, коли Федеріко Дімарко відзначився з гострого кута. Господарі кілька разів були близькі до успіху, але не реалізували свої нагоди. Крапку в матчі поставив Маркус Турам, який забив наприкінці гри, що дозволило Інтеру відірватися від Наполі на чотири очки.

Парма — Інтер 0:2

Голи: Дімарко, 42, Тюрам, 90+8

Парма: Корві — Брітшгі, Дельпрато, Чиркаті, Валері — Бернабе (Естевес, 75), Кейта (Кремаскі, 86), Серенсен — Орістаніо (Ордоньєс, 62), Пеллегріно (Кутроне, 75), Ондрейка (Алмквіст, 62)

Інтер: Зоммер — Біссек, Аканджі, Аугусто — Енріке (Ачербі, 85), Сучич (Зелінські, 69), Чалханоглу (Барелла, 69), Мхітарян, Дімарко — Мартінес (Бонні, 85), Еспозіто (Тюрам, 79)

Попередження: Чалханоглу, Аугусто, Тюрам

У Турині Удінезе здобув несподівану, але заслужену виїзну перемогу над Торіно з рахунком 2:1. Гості виглядали гострішими протягом більшої частини матчу та неодноразово загрожували воротам суперника в швидких контратаках. Після перерви Ніколо Дзаніоло скористався помилкою в центрі поля та відкрив рахунок. Удінезе продовжив тиснути й зумів подвоїти перевагу завдяки точному завершенню Юргена Еккеленкампа. Торіно відіграв один м’яч наприкінці зустрічі, але врятуватися від поразки господарям так і не вдалося.

Торіно — Удінезе 1:2

Голи: Казадеї, 87 - Дзаніоло, 50, Еккеленкамп, 82

Торіно: Палеарі — Ісмайлі (Тамез, 77), Маріпан, Коко — Абухляль (Сапата, 66), Казадеї, Ільхан (Анжорін, 66), Влашич, Лазаро — Сімеоне (Нгонге, 66), Нджиє (Адамс, 46)

Удінезе: Окоє — Крістенсен (Бертола, 85), Кабаселе, Соле — Дзанолі (Атта, 61), Міллер (Ехізібуе, 80), Карлстрем, Еккеленкамп (Саррага, 85), Камара — Дзаніоло (Пйотровські, 61), Девіс

Попередження: Коко, Казадеї — Крістенсен