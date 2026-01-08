Італія

У продовженні 19 туру Серії А

Кремонезе та Кальярі розійшлися бойовою нічиєю (2:2)

Вже у дебюті зустрічі господарі відкрили рахунок. Варді обіграв захисника, вийшов віч-на-віч із воротарем та віддав передачу на Йонсена — норвезький нападник у порожні ворота відправив м’яч у сітку.

На 29-й хвилині підопічні Ніколо подвоїли перевагу в рахунку. Варді замкнув передачу від Бонаццолі. На початку другої 45-хвилинки гості скоротили відставання. Адопо пройшов по центру, увійшов у штрафний майданчик та пробив без шансів для голкіпера.

На заключних хвилинах основного часу сардинці відновили паритет. Вихованець Кальярі, французький форвард Трепі, у першій грі на дорослому рівні ударом з розвороту приніс своїй команді нічию — 2:2.