Італія

У продовженні 19 туру Серії А.

Мілан та Дженоа сильнішого не виявили (1:1)

На 28-й хвилині підопічні Де Россі вийшли вперед. Маліновський на замасі прибрав Рабьо та виконав подачу у штрафний майданчик, де Коломбо в падінні відправив мʼяч у ворота своєї колишньої команди.

Россонері мали безліч моментів, аби відзначитися, однак відновити паритет змогли лише у доданий час. Леау після подачі з кутового зрівняв рахунок.

Розв’язка поєдинку відбулася на останніх хвилинах гри. Грифони заробили право на пробиття пенальті — Бартезагі у підкаті зніс Еллертссона. До позначки підійшов Станчу, але румун не впорався з тиском і пробив вище воріт.

У підсумку — нічия 1:1. Мілан водночас і втрачає, і набирає очко у боротьбі за золото, а Дженоа після матчу продовжує балансувати на межі зони вильоту.

Руслан Маліновський провів на полі 63 хвилини віддав гольову передачу та отримав одну з найкращих оцінок 7.7

Мілан — Дженоа 1:1

Голи: Леау, 90+2 - Коломбо, 28