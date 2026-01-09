Італія

Півзахисник Дженоа увійшов до історії Серії А, зрівнявшись з легендою Мілана за кількістю гольових передач серед українців.

Український хавбек Дженоа Руслан Маліновський продовжує вписувати своє ім’я в історію італійського футболу. У матчі 19-го туру Серії А проти Мілана він віддав результативну передачу, яка стала для нього 29-ю за кар’єру в чемпіонаті Італії.

Цей асист дозволив Маліновському зрівнятися з Андрієм Шевченком у списку українських футболістів з найбільшою кількістю гольових передач у Серії А. Легендарний форвард Мілана також завершив виступи в Італії з показником у 29 асистів.

За даними Transfermarkt, більшість результативних передач Маліновський оформив у складі Аталанти, де провів найяскравіший відрізок італійської кар’єри, а решту додав уже як гравець Дженоа.

Топ українців за асистами в Серії А:

29 – Андрій Шевченко (Мілан)

29 – Руслан Маліновський (Аталанта – 24, Дженоа – 5)

7 – Олександр Заваров (Ювентус)

6 – Віктор Коваленко (Спеція – 5, Емполі – 1)

3 – Артем Довбик (Рома)

2 – Євген Шахов (Лечче)

1 – Олексій Михайличенко (Сампдорія)

Раніше повідомлялось, що півзахисник Ювентуса може стати одноклубником Маліновського.