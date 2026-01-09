Капітан Атлетіко обійшов Серхіо Рамоса за числом поєдинків.
Коке, Getty Images
09 січня 2026, 07:42
Півзахисник і капітан Атлетіко Коке вписав своє ім’я в історію протистояння двох мадридських грандів. Матч проти Реала у півфіналі Суперкубка Іспанії став для нього 44-м мадридським дербі в професійній кар’єрі.
Таким чином, іспанський хавбек встановив новий рекорд, перевершивши досягнення Серхіо Рамоса, який раніше утримував перше місце з 43 матчами в дербі столиці Іспанії.
За даними Opta, до трійки найближчих переслідувачів також входять Лука Модрич, легендарний Франсіско Хенто та Маноло Санчіс — кожен з них провів по 42 поєдинки між Атлетіко та Реалом.
Коке дебютував у мадридському дербі ще на початку 2010-х і за роки виступів став справжнім символом Атлетіко, регулярно виходячи на поле у найпринциповіших матчах іспанського футболу.
