Ще один рекорд для боснійського форварда.
Едін Джеко, Getty Images
24 жовтня 2025, 09:21
Фіорентина у матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій у гостях обіграла Рапід (3:0).
У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник "фіалок" Едін Джеко.
Таким чином, боснійський форвард став найвіковішим автором голу в історії Ліги конференцій. На момент матчу йому було 39 років та 220 днів.
Нинішнього сезону Джеко провів десять матчів, у яких забив два м'ячі.
Після двох турів Фіорентина очолює турнірну таблицю Ліги конференцій із різницею м'ячів 5:0.