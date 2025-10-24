Ліга конференцій

Ще один рекорд для боснійського форварда.

Фіорентина у матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій у гостях обіграла Рапід (3:0).

У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник "фіалок" Едін Джеко.

Таким чином, боснійський форвард став найвіковішим автором голу в історії Ліги конференцій. На момент матчу йому було 39 років та 220 днів.

Нинішнього сезону Джеко провів десять матчів, у яких забив два м'ячі.

Після двох турів Фіорентина очолює турнірну таблицю Ліги конференцій із різницею м'ячів 5:0.