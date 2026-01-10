Перемога на класі.
Рома, Getty images
10 січня 2026, 21:20
В рамках 20-го туру італійської Серії А римська Рома на Стадіо Олімпіко приймала Сассуоло.
Завдяки двом доволі пізнім голам у виконанні Матіаса Соуле та Ману Коне команда Джан Пʼєро Гасперіні святкувала впевнену перемогу.
Зазначимо, що Артем Довбик опинився поза заявкою на цю гру через пошкодження стегна.
Рома — Сассуоло 2:0
Голи: Коне, 76, Суле, 79
Рома: Свілар — Гіларді, Манчіні (Зюлковські, 87), Ермосо — Челік (Ренш, 87), Коне, Пізіллі, Цимікас (Веслі, 62) — Суле (Романо, 87), Фергюсон (Ель-Шаараві, 39), Дібала
Сассуоло: Мурич — Валукєвич, Ідзес, Мухаремович, Дойг — Ліпані (Вранкс, 72), Матич, Коне (Янноні, 83) — Фадера (Шеддіра, 73), Пінамонті (П'єріні, 83), Лор'єнте (Моро, 83)
Попередження: Ермосо, Коне — Мурич, Матич