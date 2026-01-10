Італія

У продовженні 20 туру Серії А.

Аталанта впевнено перемогла Торіно (2:0)

На 13-й хвилині господарі після подачі з кутового вийшли вперед. Бернасконі виконав навіс на ближню стійку, де Де Кетеларе першим опинився на м’ячі та головою переправив його у сітку.

На останній хвилині гри підопічні Палладіно зняли питання щодо переможця в матчі. Гості всіма силами пішли у фінальний штурм, залишивши позаду лише воротаря. Бірагі невдало виконав подачу, обрізавши команду, а Пашалич упевнено реалізував футбольний буліт.

Аталанта - Торіно 2:0

Голи: Де Кетеларе, 13, Пашалич, 90+5

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні (Муса, 67), Джимсіті (Гін, 44), Аханор — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Бернасконі — Де Кетеларе (Самарджич, 79), Залевські (Пашалич, 79) — Крстович (Скамакка, 67)

Торіно: Палеарі — Ісмайлі, Маріпан, Коко — Лазаро (Бірагі, 85), Тамез (Ільхан, 57), Гінейтіс, Влашич, Абухляль (Нджиє, 86) — Нгонге (Сімеоне, 57), Сапата (Адамс, 57)

Попередження: Муса — Тамез, Ільхан