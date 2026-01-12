Італія

Прикра втрата очок "нерадзуррі".

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу висловився після нічийного результату у матчі з Наполі (2:2) в рамках 20 туру італійської Серії А.

«Я побачив дві сильні команди, які зробили все, щоби виграти цей матч. Жаль, що ми двічі вели в рахунку і не змогли перемогти, але коли граєш проти сильного суперника, ніколи не буває легко. Шкода, що ми не зберегли холоднокровність, щоб довести справу до кінця, але Наполі треба віддати належне за те, що вони не здавались і боролися до фінального свистка, щоб зіграти внічию і навіть спробувати перемогти.

Мені сподобався настрій команди, рішучість продовжувати атакувати, нехай навіть ми перестаралися і іноді опинялися в уразливому положенні через передачі на Гойлунна.. Ми дуже сильно намагалися зіграти у свій футбол, розуміючи, що протистояли сильному супернику, здатному завдати нам клопоту.

Наполі дуже сильно ускладнив нам життя в перші 20 хвилин другого тайму, але потім ми стали довше контролювати м'яч, і це призвело до пенальті", — сказав Ківу.