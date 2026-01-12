Українець розпочне гру 20-го туру чемпіонату Італії з перших хвилин.
Руслан Маліновський, Getty Images
12 січня 2026, 19:02
У рамках 20-го туру італійської Серії А Дженоа прийматиме на своєму полі Кальярі.
Український півзахисник господарів Руслан Маліновський традиційно вийде у стартовому складі своєї команди.
Дженоа: Леалі — Маркандаллі, Естігор, Васкес — Нортон-Каффі, Маліновський, Френдруп, Еллертссон, Мартін — Олівейра, Коломбо
Запасні: Лисьонок, Соммаріва, Сабеллі, Отоа, Торсбю, Куенка, Мазіні, Станчу, Мессіас, Ехатор, Фіні, Вентуріно
Кальярі: Капріле — Палестра, Родрігес, Луперто, Оберт — Адопо, Праті, Маццітеллі — Лувумбу, Киличсой, Еспозіто
Запасні: Чоччі, Ді Пардо, Пінтус, Дзаппа, Ідріссі, Педру, Гаетано, Кавуоті, Літета, Борреллі, Паволетті, Трепі
Матч Дженоа — Кальярі
розпочнеться сьогодні, 12 січня, о 19:30 за київським часом.