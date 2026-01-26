Італія

Півзахисник Дженоа пояснив своє рішення, яке стало початком камбеку проти Болоньї.

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський став одним із героїв матчу 22-го туру Серії А проти Болоньї, у якому генуезці здійснили вольовий камбек та перемогли з рахунком 3:2. Після поєдинку футболіст поділився деталями свого гола зі штрафного та емоціями від важливої перемоги.

Маліновський з’явився на полі на 55-й хвилині за рахунку 0:2, а вже за сім хвилин скоротив відставання, майстерно виконавши штрафний удар. За словами українця, рішення пробивати він ухвалив самостійно.

"Я вагався, чи подати в центр, чи пробити безпосередньо, але тоді підійшов Жуніор Мессіас і сказав мені пробити, бо Равалья щойно вийшов на поле. Я подивився на лаву запасних і на тренера Де Россі, але не отримав відповіді, тому взяв на себе відповідальність і пробив", — розповів хавбек.

Гол Маліновський присвятив родині та дружині, яка, за його словами, завжди закликає його бити по воротах.



Українець наголосив на важливості цього м’яча як з ігрової, так і з психологічної точки зору:

"Цей гол був дуже важливим, бо розблокував нашу гру. Це перемога, яка має велике значення з психологічної точки зору, для турнірної таблиці, а також для вболівальників, які не так часто бачили наші перемоги на домашньому стадіоні", — зазначив Маліновський.

Також півзахисник відзначив силу суперника та ключові моменти матчу:

"Болонья — сильна команда, і ми виграли завдяки дрібницям. У нас багато молодих хлопців, і ми маємо допомагати їм розвиватися. Ключовим моментом стало вилучення їхнього воротаря, до того ж Болонья була втомлена після матчу Ліги Європи. Я радий за Мессіаса та Екубана, які давно в клубі та забили неймовірні голи", — підсумував українець.

Після 22 турів Дженоа йде 13-ю в турнірній таблиці Серії А. Наступна гра проти Лаціо — 30 січня.