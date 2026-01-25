Італія

Українець скоротив відставання своєї команди.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський відзначився забитим м’ячем у матчі 22-го туру італійської Серії А проти Болоньї.

Українець розпочав гру на лаві запасних і вийшов на поле на 55-й хвилині, коли його команда поступалася з рахунком 0:2. Уже через 7 хвилин Маліновський скоротив відставання — півзахисник майстерно виконав штрафний, який голкіпер гостей Рафалья не зміг відбити.

Для Руслана це третій гол у 20 матчах Серії А у поточному сезоні, а також три результативні передачі. Раніше Маліновський побив рекорд Андрія Шевченка за кількістю асистів серед українців у Серії А.

М’яч українця дозволив Дженоа скоротити відставання до 1:2, і цей гол вже називають одним із найяскравіших у турі через його точність та потужність.

Наразі Дженоа займає 16-те місце в турнірній таблиці Серії А. Наступний матч команда Даніеле Де Россі проведе проти Лаціо 30 січня.