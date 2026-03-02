Італія

Ексфутболіст збірної Італії пішов із життя у 88 років.

1 березня у віці 88 років помер відомий італійський футболіст і тренер Ріно Маркезі. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Ігрову кар’єру Маркезі розпочав у 1955 році та завершив у 1973-му. Він виступав за Фанфуллу, Аталанту, Фіорентину, Лаціо та Прато. Найбільших успіхів досяг у складі Фіорентини, з якою двічі виграв Кубок Італії та став переможцем Кубка володарів кубків у 1961 році. Того ж року провів два матчі за національну збірну Італії.

Після завершення кар’єри гравця Маркезі перейшов на тренерську роботу, якій присвятив понад два десятиліття — з 1973 до 1994 року. Він очолював низку відомих італійських клубів, серед яких Наполі, Інтер та Ювентус.

Саме Маркезі тренував Наполі в дебютному сезоні Дієго Марадони в Італії. Крім того, під його керівництвом свій останній сезон у професійній кар’єрі провів легендарний француз Мішель Платіні.