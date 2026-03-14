Наставник Аталанти залишився задоволеним характером своєї команди.

Головний тренер Аталанти Раффаеле Палладіно поділився емоціями після бойової виїзної нічиєї (1:1) у напруженому матчі проти міланського Інтера. В інтерв'ю DAZN фахівець оцінив гру своїх підопічних та прокоментував суперечливі суддівські рішення, які викликали неабияке обурення у господарів поля.

За словами Палладіно, він пишається реакцією команди на насичений календар:

"Це був надзвичайно важкий тиждень, адже ми протистояли двом грандам — Баварії та Інтеру. Я дуже задоволений реакцією команди, особливо їхньою ментальною стійкістю. Могли залишитися якісь залишкові наслідки після минулих ігор, але хлопці відреагували як справжні чоловіки та футболісти найвищого класу. Мені сподобалася інтенсивність матчу і той дух, з яким хлопці виходили на заміну", — заявив фахівець.

Тренер зазначив, що у першому таймі план полягав у тому, щоб грати глибше, проте команда мала кілька чудових нагод, у яких просто забракло холоднокровності.

"Це заслужене очко. В якийсь момент ми могли як програти, так і виграти — але така гра в нашій ДНК. Я дуже задоволений і щасливий, адже команда продовжує прогресувати", — додав наставник бергамасків.

Не оминули журналісти і скандального епізоду з голом у ворота Інтера, коли міланці вимагали скасувати взяття воріт через можливий фол Сулеймани на Дюмфрісі. Палладіно відповів на це максимально дипломатично:

Я ще не переглядав відеоповтори епізоду. Але мені вже переказали слова Луки Мареллі (відомого суддівського експерта), який є дуже компетентним фахівцем. Він заявив, що порушення правил не було і все відбулося в межах правил. Зі свого боку, я завжди намагаюся поважатирішення арбітрів, адже оцінювати їхню роботу — це не моє завдання", резюмував Раффаеле.