Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 10 березня 2026 року.

Мюнхенська Баварія в першому матчі 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА розгромила бергамаську Аталанту на полі суперників — 6:1.

Команда Венсана Компані дуже вдало навідалась до Бергамо, де не зустріла належного спротиву та ще в першому таймі відвантажила суперникам три м’ячі.

Так само з трьома голами "Рекордмайстера" минула й друга половина зустрічі, за підсумком якої господарі провели хоча б м’яч престижу, який навряд чи їм допоможе.

Матч-відповідь між Баварією і Аталантою відбудеться 18 березня на Альянц Арені.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Баварія у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Аталанта — Баварія 1:6

Голи: Пашалич, 90+3 — Станішич, 12, Олісе, 22, 64, Гнабрі, 25, Джексон, 52

Аталанта: Карнезеккі — Дзаппакоста, Гін, Колашинац (Муса, 55), Бернасконі — Сулемана (Самарджич, 73), де Рон, Пашалич, Залевські (Аханор, 55) — Крстович, Скамакка (Джимсіті, 46).

Баварія: Урбіг — Станішич (Геррейру, 86), Упамекано, Та, Лаймер (Девіс, 46, Бішоф, 71) — Кімміх, Павлович — Олісе, Гнабрі (Мусіала, 46), Діас — Джексон.

Попередження: Муса — Лаймер, Олісе, Кімміх