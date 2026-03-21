Хавбек "грифонів" поділився своїми думками після гри з Удінезе.

Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський прокоментував поразку від Удінезе (0:2) у матчі італійської Серії А, а також висловився на тему арбітражу.

"Ще перед матчем я казав: якщо ми зробимо все, що відпрацьовували, то заб’ємо гол. Потім нам не пощастило. Удінезе — сильна команда, але у першому таймі ми грали солідно, і мені трохи прикро, що ми показали чудову гру, але програли. Це італійський футбол.

Ми повинні проаналізувати ці матчі і рухатися далі, бо у нас було так багато хороших матчів проти чудових команд. Ми маємо подумати, що ми зробили не так, щоб наступного разу зіграти солідніше.

Непризначений пенальті? Я бачив відео. Суперник тримав руки за спиною, потім трохи розвів їх, а потім притиснув. Це питання, яке варто обговорити. Завжди був проти деяких пенальті, але коли м'яч летить до воріт, і ти зупиняєш його рукою, то це пенальті. Гра рукою завжди вважається порушенням, якщо ти зупиняєш гольовий момент.

Є моменти, коли не можна забити, як, наприклад, у матчі проти Лаціо. У матчі проти Роми я торкнувся м'яча рукою, але спочатку ногою, грудьми. Це не моя відповідальність, але вони повинні вжити більш конкретних заходів щодо всіх ", — наводить слова Малиновського Tuttomercatoweb.

Після 30 матчів Дженоа набрала 33 очки та посідає 13 місце у Серії А. Свій наступний матч "грифони" проведуть проти Ювентуса.