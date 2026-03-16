Клуб українця Руслана Маліновського вважає тренера ключовою частиною свого проєкту.

Дженоа має намір продовжити співпрацю з головним тренером команди Даніеле Де Россі. Керівництво клубу задоволене роботою італійського фахівця та розглядає його як важливу фігуру для подальшого розвитку команди.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, у клубі вже обговорюють можливість підписання нового контракту з 42-річним наставником.

Водночас за роботою Де Россі уважно стежать і інші представники Серії А. Інтерес до спеціаліста проявляють Болонья та Фіорентина.

Де Россі очолив Дженоа у листопаді минулого року. Після 29 турів чемпіонату Італії команда, за яку виступає український півзахисник Руслан Маліновський, має 33 очки та займає 13-те місце в турнірній таблиці Серії А.