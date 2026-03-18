Переговори щодо нових угод українця та Аарона Мартіна тривають і можуть затягнутися.

Генуезька Дженоа планує продовжити контракт з українським півзахисником Руслан Маліновський. Діюча угода 32-річного футболіста з клубом розрахована до літа 2026 року, але найближчим часом генуезька команда прагне погодити нові умови співпраці.

Маліновський вже відіграв 28 матчів за Дженоа в цьому сезоні, забив п’ять голів і віддав три результативні передачі.

Разом із ним переговори щодо поновлення контракту ведуться і з Аароном Мартіном. Контракти обох гравців закінчуються наприкінці сезону, і, за інформацією Il Secolo XIX, процес переговорів може затягнутися ще на деякий час.

Зазначається, що у випадку Мартіна існує опція автоматичного продовження контракту до 2027 року, яка слугує страховкою для клубу у разі переговорів з іншими командами. У будь-якому випадку, обидва гравці та клуб прагнуть узгодити нові угоди найближчими тижнями, щоб остаточно визначити майбутнє команди.

На даний момент після 29 турів Серії А Дженоа займає 13-е місце з 33 очками, маючи дев'ятиочковий відрив від зони вильоту. У наступному матчі команда Даніеле Де Россі прийматиме Удінезе 20 березня.