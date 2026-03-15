Італія

Маліновський допоміг Дженоа перемогти Верону (2:0)

Найцікавіше, а саме забиті м'ячі, відбулося у другому таймі. На 61-й хвилині Вітінья, який менше ніж хвилину тому з'явився на полі, розкішним ударом із 30 метрів поклав мʼяч під поперечину. Цікаво, що сьогодні португальський нападник святкує своє 26-річчя.

Під завісу другого тайму гості подвоїли свою перевагу, знявши питання про переможця. Естігор головою замкнув подачу Мартіна зі штрафного.

У підсумку Дженоа святкує впевнену виїзну перемогу та піднімається на 13-ту сходинку, маючи у своєму активі 33 пункти. Верона залишається на 19-й позиції з 18 балами.

Руслан Маліновський провів гарну гру та був одним із найкращих на полі. У середині другого тайму, півзахисник зазнав ушкодження та був замінений. За свої дії він отримав оцінку 7.0.

Верона — Дженоа 0:2

Голи: Олівейра, 61, Естігор, 86

Верона: Монтіпо — Нельссон, Едмундссон, Валентіні — Оєгоке (Бельгалі, 46), Акпа-Акпро, Гальярдіні, Харруї (Суслов, 65), Фресе (Сарр, 80) — Бові, Орбан

Дженоа: Бейлов — Маркандаллі, Естігор, Васкес — Еллертссон, Маліновський (Аморім, 71), Френдруп, Мессіас, Сабеллі (Нортон-Каффі, 60) — Коломбо (Ехатор, 79), Екубан (Олівейра, 60)

Попередження: Оєгоке, Акпа-Акпро — Олівейра