Іспанія

Команда Сарабії взяла важливі три бали.

У матчі 29-го туру Ла Ліги стосунси з'ясовували претенденти на пониження в класі — Ельче приймав Мальорку.

Усі голи були забиті у другій половині гри. Гості вийшли вперед на 58-й хвилині завдяки голу Торре. За чотири хвилини Мір зрівняв рахунок, а за 20 хвилин до завершення гри Моренте приніс своїй команді надважливу перемогу.

Ельче залишив зону вильоту, набравши 29 балів. У Мальорки 28 пунктів та 18 місце.

Ельче — Мальорка 2:1

Голи: Мір, 62, Моренте, 71 - Торре, 58

Ельче: Дітуро — Чуст, Аффенгрубер, Бігас — Моренте, Діангана (Вільяр, 65), Фебас, Агуадо (Сангаре, 79), Валера (Петро, 90) — Мір (Редондо, 79), Родрігес (Педроса, 90)

Мальорка: Роман — Санчес (Калумба, 89), Раїльйо, Вальєнт, Лато — Кошта, Маскарель, Джозеф — Лувумбу (Морланес, 65), Торре (Дардер, 65) — Мурікі

Попередження: Чуст, Петро — Лато, Раїльйо