Ще одне досягнення для досвідченого хорвата.
Лука Модрич, Getty Images
22 березня 2026, 13:21
Мілан у матчі 30 туру італійської Серії А на своєму полі обіграв Торіно (3:2).
У цьому матчі взяв участь півзахисник "россонері" Лука Модрич, для якого це був 550 матч у топ-5 європейських ліг.
У складі "россонері" 40-річний хорват провів 29 матчів у Серії А, а ще 394 гри за Реал у Ла Лізі та 127 поєдинків за Тоттенгем в АПЛ.
З моменту дебюту в АПЛ у сезоні-2008/09 більше матчів у топ-5 лігах Європи провів лише нападник Атлетіко Антуан Грізманн – 555.
У нинішньому сезоні Модрич провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав три асисти.
