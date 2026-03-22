Ще одне досягнення для досвідченого хорвата.

Мілан у матчі 30 туру італійської Серії А на своєму полі обіграв Торіно (3:2).

У цьому матчі взяв участь півзахисник "россонері" Лука Модрич, для якого це був 550 матч у топ-5 європейських ліг.

У складі "россонері" 40-річний хорват провів 29 матчів у Серії А, а ще 394 гри за Реал у Ла Лізі та 127 поєдинків за Тоттенгем в АПЛ.

З моменту дебюту в АПЛ у сезоні-2008/09 більше матчів у топ-5 лігах Європи провів лише нападник Атлетіко Антуан Грізманн – 555.

У нинішньому сезоні Модрич провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав три асисти.

