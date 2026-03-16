Россонері готові продовжити контракт 40-річного хавбека, якщо він погодиться.

Італійський Мілан планує продовжити співпрацю з досвідченим півзахисником Лука Модрич.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, спортивний директор "россонері" Іглі Таре заявив, що клуб готовий залишити 40-річного хорвата ще на один сезон, однак остаточне рішення залежатиме від самого гравця.

"Ми любимо Луку Модрича, і він любить Мілан. Ми готові його залишити, бо є можливість продовжити його контракт ще на рік. Це дуже просте рішення для нас, але воно залежить від його бажання", — зазначив Таре.

Модрич приєднався до Мілана влітку 2025 року, перейшовши з Реал Мадрид. Його контракт із клубом розрахований до завершення сезону-2025/26, при цьому сторони мають домовленість про можливе продовження угоди ще на рік.

Від моменту переходу хорватський півзахисник провів 31 матч у складі "россонері", у яких відзначився двома голами та трьома результативними передачами.

Наразі команда під керівництвом Массіміліано Аллегрі посідає друге місце в Серія А. У 29-му турі міланці мінімально поступилися Лаціо (0:1), після чого мають 60 очок і відстають від лідера чемпіонату — Інтер — на вісім балів.

Наступний матч Мілан проведе 21 березня — на своєму полі проти Торіно. Початок зустрічі — о 19:00 за київським часом.