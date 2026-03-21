Американський хавбек повернеться до Мілана після завершення оренди та знову буде виставлений на трансфер.

Юнус Муса не залишиться в Аталанті на постійній основі. Клуб із Бергамо вирішив не активувати опцію викупу півзахисника, права на якого належать Мілану.

23-річний американець приєднався до Аталанти влітку на правах оренди, а сума можливого трансферу була зафіксована на рівні 25 мільйонів євро. Однак керівництво клубу не планує інвестувати ці кошти у гравця.

Очікується, що після завершення сезону Муса повернеться до Мілана, де його знову виставлять на трансферний ринок у пошуках нових варіантів продовження кар’єри.

Нагадаємо, що у 2023 році Мілан придбав півзахисника у Валенсії за 20 мільйонів євро. У нинішньому сезоні Муса провів 25 матчів, у яких відзначився двома голами та однією результативною передачею.