Загребське Динамо мріє повернути 40-річного півзахисника Мілана, проте хорват схиляється до продовження виступів на топрівні.

Загребське Динамо зв'язалося з представниками 40-річного півзахисника Мілана Луки Модрича щодо можливого повернення хорвата до рідного клубу.

Однак зазначається, що Модрич, як і раніше, хоче грати на найвищому рівні, незважаючи на свій вік. У Мілані активно займаються питанням нового контракту, а офіційне оголошення про продовження угоди може з'явитися вже наступного місяця. Головний тренер Массіміліано Аллегрі та спортивний директор Іглі Таре бачать у хорваті ключову фігуру для команди.

Лука Модрич — вихованець загребського Динамо, за основний склад якого він провів 118 матчів, забив 32 голи та зробив 21 результативну передачу. За Мілан хорватський хавбек виступає з минулого літа. За цей час гравець з'явився на полі у 32 зустрічах, двічі вразив ворота суперників і став автором трьох асистів.

Раніше повідомлялося, що Модрич може залишитися в Мілані ще на рік.