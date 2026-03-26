Досвідчений захисник не планує продовжувати контракт із нерадзуррі.

Захисник Інтера Франческо Ачербі залишить клуб після завершення сезону-2025/26.

38-річний центрбек не планує продовжувати контракт із "нерадзуррі", який спливає влітку 2026 року.

Ачербі приєднався до Інтера влітку 2022 року і за цей час став важливою частиною команди. Разом із міланським клубом він виграв Серію А, Кубок Італії, а також двічі здобував Суперкубок Італії.

У поточному сезоні досвідчений оборонець провів 21 матч у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Наразі Інтер очолює турнірну таблицю Серії А, маючи 69 очок. У наступному турі команда Ківу 5 квітня прийме Рому.