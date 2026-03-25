Іспанія

Міланський клуб зацікавлений у підписанні Жерара Мартіна та може включити його в угоду щодо трансферу Алессандро Бастоні.

Міланський Інтер зацікавлений у підписанні крайнього захисника Барселони Жерара Мартіна. Про це повідомляє Diario SPORT.

За даними джерела, "нерадзуррі" можуть висунути вимогу щодо включення Мартіна в угоду по Алессандро Бастоні. Однак Барселона не бажає відпускати гравця або робити його частиною обміну. Зазначається, що "синьо-гранатові" можуть запропонувати Інтеру інших футболістів для проведення операції.

Жерар Мартін виступає за Барселону з 2024 року. У поточному сезоні 24-річний іспанець зіграв у 41 матчі з урахуванням усіх турнірів і відзначився однією результативною передачею. Згідно з відомостями Transfermarkt, ринкова вартість Мартіна становить 25 мільйонів євро.

