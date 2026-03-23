Італія

Міланці пропустили у другому таймі та обмежилися нічиєю у Флоренції.

Інтер не зміг утримати переможний результат у матчі 30-го туру Серії А проти Фіорентини, завершивши поєдинок унічию 1:1.

Міланський клуб активно розпочав зустріч і швидко відкрив рахунок. Після передачі Ніколо Барелли відзначився Франческо Еспозіто, реалізувавши одну з перших атак своєї команди.

До перерви Інтер контролював гру, однак не зумів збільшити перевагу. У другому таймі Фіорентина поступово вирівняла хід зустрічі та активізувалася в атаці.

Розв’язка настала на 77-й хвилині, коли Шер Ндур забив у ворота гостей і врятував свою команду від поразки.

Після цього матчу Фіорентина має 29 очок і перебуває на 16-й позиції в турнірній таблиці. Інтер із 69 балами залишається лідером чемпіонату Італії, однак втратив важливі очки у боротьбі за титул.

Фіорентина — Інтер 1:1

Голи: Ндур, 77 - Еспозіто, 1

Фіорентина: де Хеа — Додо, Понграчич, Раньєрі, Госенс — Фаджолі (Комуццо, 90) — Парізі, Брешіаніні, Ндур, Гудмундссон (Фаббіан, 90) — Кін (Пікколі, 86)

Інтер: Зоммер — Біссек, Аканджі, Аугусто (Ачербі, 46) — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Фраттезі, 70), Зелінські, Дімарко — Тюрам (Бонні, 68), Еспозіто

Попередження: Брешіаніні, Ндур, Кін — Дімарко, Аугусто, Барелла