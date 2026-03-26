Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу висловився щодо свого переходу з Мілана до складу "нерадзуррі".

"Мілан ніколи не робив мені офіційної пропозиції щодо продовження контракту, лише усне. Ми чекали до кінця чемпіонату Європи, але нічого не було.

Потім мною зацікавилися Барселона та Ювентус. У результаті виник Інтер. Індзагі постійно дзвонив мені під час чемпіонату Європи. Він справді хотів бачити мене у своїй команді. Я вагався: перехід із Мілану в Інтер – це непросто, це важке рішення.

Мій агент сказав мені: "Подумай про це, а потім виріши". Наступного дня я погодився. Я не обговорював це з родиною, це було моє рішення. Потім я розповів їм усе, і вони підтримали мене.

Моя дружина завжди поруч зі мною, хоч би яке рішення я не прийняв. Зрештою, саме я маю вийти на поле і взяти на себе відповідальність", – сказав Чалханоглу.

У поточному сезоні Хакан Чалханоглу відіграв за Інтер 26 матчів, забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі.