Італія

Уругваєць може продовжити кар’єру в Мілані після ЧС-2026.

Міланський Інтер проявляє інтерес до захисника Атлетіко Хосе Хіменеса, який розглядає можливість переходу до Італії.

Як повідомляють джерела, оточення футболіста вже поінформоване про зацікавленість міланського клубу. Хіменес планує ухвалити остаточне рішення щодо свого майбутнього після завершення чемпіонату світу 2026 року.

Захисник вважає, що Інтер має потенціал стати одним із провідних клубів Європи, і цей варіант входить до числа пріоритетних для продовження його кар’єри.

Раніше повідомлялось, що Ачербі залишить Інтер після завершення сезону.